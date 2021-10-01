В Тюмени отметят первый всероссийский День отца

| Фото: из сообщества "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Празднование первого всероссийского Дня отца начнется в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 17 октября в 14 часов, сообщили в региональном отделении организации "Молодая гвардия".

Посетители смогут написать открытку с поздравлением, которое активисты позже отправят по почте, принять участие в съемках поздравительного видеоролика для пап, поделиться секретами идеального отцовства. Также на мероприятии будут тематические таблички, с которыми можно сфотографироваться на память.

Здесь же пройдет розыгрыш билетов от кинотеатра "Киномакс". Возрастное ограничение: 0+.