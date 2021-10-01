День отца в селе Ярково Тюменской области отметят игрой в лазертаг

| Фото: из сообщества "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Военно-спортивная игра "Связь поколений" в формате лазертага пройдет в честь празднования Дня отца в с. Ярково 15 октября.

Участники разделятся на команды и будут играть с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, которые фиксируют попадания. Участие в активности примут отцы и дети.

"Мы хотим, чтобы эта игра развивалась не только в селе Яркова и деревне Аксарина, где был выигран грант на ее реализацию. Будет хорошо, если играть в нее смогут ребята и из других поселений района", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации Ярковского муниципального района Гульфия Калашникова.

Будут работать другие игровые площадки. Ребят накормят гречневой кашей. Желающие смогут попробовать собрать и разобрать автомат. Сотрудники МЧС покажут гостям, как пользоваться огнетушителями, а медики научат оказывать первую помощь. Также гости смогут проверить знания по истории в ходе викторины.

В селе пройдет заседание районного Совета отцов, на котором участники определят точки роста, обсудят и запланируют новые мероприятия.

Добавим, что игра пройдет в рамках проекта "Отцы и дети", который весной получил грантовую поддержку 100 тыс. рублей по итогам областного конкурса "Творить добро просто". Полученные средства пошли на приобретение игрового оборудования.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова