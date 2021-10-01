Тюменский депутат вошел в состав комитета Госдумы по обороне

Instagram Ивана Квитки Instagram Ивана Квитки

Депутат Государственной думы от Тюменской области Иван Квитка вошел в состав комитета Госдумы по обороне.

"Предстоит много работы по совершенствованию законодательства в области обороны и обеспечению защиты нашего государства", - написал он на своей странице в Instagram.

Первое пленарное заседание Государственной думы VIII созыва состоялось 12 октября 2021 года. Открыла его один из старейших депутатов, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Валентина Терешкова.

"Состоялись выборы председателя Государственной думы, – сообщает Иван Квитка. - Мы, депутаты фракции "Единой России", единогласно поддержали кандидатуру Володина Вячеслава Викторовича. На заседании определили также руководящий состав российского парламента, рассмотрели составы 32-х новых комитетов".

Instagram Ивана Квитки Instagram Ивана Квитки

Сразу после пленарного заседания в Георгиевском зале Кремля начнется встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с депутатами Государственной думы VIII созыва.

Борис Олейник