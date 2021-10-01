В Тюменской области выявлен еще один очаг птичьего гриппа

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен в с. Полозаозерье Бердюжского района. Постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 12 октября, сообщает региональный оперштаб.

В зона наблюдения за ситуацией вошли сёла Бердюжье и Истошино, деревни Луговая, Босоногова, Шабурова, Кутырёва, Гагарина и Чесноки Бердюжского района, деревня Няшино Армизонского района.

"Карантин устанавливается до принятия решения об его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы", - отметили в оперштабе.

Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, публикуется на портале правовой информации.