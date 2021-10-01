На "Инфотехе" представили виртуального ассистента, который напоминает о мерах соцподдержки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Виртуального ассистента, который напоминает жителям Тюменской области о мерах соцподдержки, представили на XIV Тюменском цифровом форуме "Инфотех – 2021".

Он создан на основе искусственного интеллекта. Это решение – одна из частей платформы ЦРТ, которая позволяет и бизнесу, и государству обеспечивать качественную связь со своей аудиторией, автоматизируя рутинные процессы. Решение применяется в банках, телекоммуникациях, медицине, может оптимизировать государственные услуги, сообщает Сбер.

В Тюменской области диалоговый ассистент от ЦРТ применяется в центре обеспечения мер социальной поддержки. Он совершает около 1 тыс. 500 звонков в месяц и информирует жителей о возможных мерах социальной поддержки – по срокам назначения пособий, правах на льготы и др.

На стенде Сбера группа ЦРТ показала новый кейс – интеграция ассистента с "Цифровым двойником города" и "Умной домофонией". "Цифровой двойник" оперативно передает информацию о наличии неисправностей в доме или происшествиях в Единую дежурную диспетчерскую службу города, а виртуальный ассистент направляет информацию в службы города, ответственные за их решения, а также информирует граждан о неисправности в их доме и о принятых мерах для устранения. В комплексе данные решения позволяют сократить срок реагирования на происшествия и минимизировать возможные потери.

Еще одно решение, представленное на стенде Сбера, - "Безопасный кампус" от компании VisionLabs, одного из мировых лидеров в области машинного обучения. Главная составляющая решения – программная платформа видеонаблюдения, которая поддерживает более 10 тыс. моделей IP-устройств и объединяет нейросетевую видеоаналитику, умный поиск в видеоархиве и удобный пользовательский интерфейс.

"Безопасный кампус" позволяет реализовать автоматический мониторинг на всей территории учебного заведения – интеллектуальные алгоритмы компьютерного зрения самостоятельно анализируют видеопоток и не требуют постоянного внимания оператора. Это полностью исключает возможность несанкционированного прохода на территорию, снижает расходы на обеспечение безопасности на 30%, а также увеличивает скорость реагирования на инциденты с нескольких минут до 15 секунд. Решение уже реализовано на территории ДВФУ, одного из крупнейших кампусов России, общая площадь которого порядка корпуса 500 тыс. кв. м.