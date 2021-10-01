Как меняются тюменские центры занятости, рассказали на "Инфотехе"

| Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте | Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте

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О модернизации службы занятости населения в регионе и дальнейших перспективах ее развития рассказал на цифровом форуме "Инфотех" в тюменском технопарке 13 октября директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Он напомнил, что в субъекте работают 22 центра занятости, которые ежегодно трудоустраивают около 30 тыс. граждан и сотрудничают с 17 тыс. работодателей. В региональном банке вакансий находятся около 30 тыс. вакансий. Область занимает пятую позицию в рейтинге индекса труда в регионах России и находится в десятке лучших территорий по развитию конкурсных движений профмастерства.

За девять месяцев 2021 года Тюменская область достигла допандемийных значений как по численности безработных, так и по численности занятого населения, отметил Сидоров. Это было непросто - наблюдалась высокая обращаемость граждан, она в полтора раза превышала показатели 2019 года, хотя и была в два раза ниже, чем в 2020 году. Долгое время работа государственной службы занятости была ориентирована на социальную составляющую - помощь в трудоустройстве, постановку на учет и выплату пособий, а взаимодействие с работодателями сводилось к выдаче гражданам направлений на работу. В условиях трансформации рынка труда служба уже не остается просто социальной структурой, она должна развиваться как эффективный сервис и партнер для работодателей, уверен директор департамента.

В регионе идут масштабные преобразования службы занятости, начата поэтапная модернизация центров занятости, которая проходит в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда". Тюменская область в 2019 году стала одним из 16 пилотных регионов в этом проекте. Первыми модернизацию прошли центры занятости Ишима и Тобольска, помещения там привели в соответствие с едиными требованиями, которые установил Минтруд, а персонал обучили ведущие специалисты из флагманских московских центров занятости, из столичных вузов. По итогам 2019 года Служба занятости Тюменской области заняла вторую позицию по субъектам в рейтинге Минтруда. В 2020 году работа, несмотря на сложности, была продолжена, модернизирован центр занятости в Тобольске, частично начата модернизация подразделений в Тюмени, которая продолжается и сейчас. По итогам работы в 2019-2020 годах область стала одним из лидеров модернизации служб занятости на федеральном уровне.

Важность ребрендинга центров занятости Александр Сидоров объясняет необходимостью смены образа, который сложился в сознании потребителей услуг. В обновленных учреждениях обеспечены требования доступной среды, созданы комфортные условия для посетителей, размещена доступная навигация.

Большой акцент при модернизации был сделан на разведение потоков граждан и работодателей для удобной работы всех сторон, изменение технологий работы, оптимизацию процессов, отработку жизненных и бизнес-ситуаций с персоналом. Это уже помогло привлечь новых работодателей с более высокими требованиями к соискателям и более высоким уровнем зарплаты. За 2021 год банк вакансий региональной службы занятости пополнился уже 640 новыми работодателями, подчеркнул спикер.

Новым этапом цифровизации отрасли станет переход на организацию взаимодействия центров занятости, работодателей и граждан на базе единой цифровой платформы "Работа в России", и Тюменская область - один из 15 регионов, кто перейдет на такой формат работы уже с 1 ноября текущего года. Также впереди - новый этап развития межведомственного информационного взаимодействия, который поможет более оперативно получать и передавать в другие структуры информацию для предоставления услуг гражданам.

Директор профильного департамента заострил внимание также на тех проблемах, которые существуют с подготовкой кадров. Их три. Во-первых, проблема с прогнозированием рынка кадров, так как при подготовке специальностей, планов и профессий учитывается текущая ситуация, при этом готовят их значительное время, по несколько лет. Во-вторых, кадры, которые выпускаются из учебных заведений, не приспособлены под узкоспециальные отраслевые нужды работодателей, их требуется еще доготавливать. В-третьих, проблема эффективности последующего трудоустройства - трудности возникают как у молодых специалистов, так и у тех, кто прошел переподготовку.

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

Дарья Казакова