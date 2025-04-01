Новая спортплощадка появится на набережной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую спортивную площадку со скейт-парком построят на набережной реки Туры в Тюмени. Проект профинансируют за счет внебюджетных источников. В настоящее время эти вопросы активно прорабатывают специалисты. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Хочу прояснить ситуацию с демонтажом существующих конструкций: специалисты Тюменьгормоста были вынуждены разобрать их из-за серьезных нарушений требований безопасности", - отметил глава города.

Новая спортивная площадка находится в стадии проектирования. При разработке особое внимание уделят использованию безопасных материалов, созданию зон для спортсменов разного уровня подготовки, соответствию всем необходимым стандартам безопасности.