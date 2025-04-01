  • 22 апреля 202522.04.2025вторник
  • USD80,7597
    EUR93,6714
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер южный

Новая спортплощадка появится на набережной в Тюмени

Общество, 17:32 22 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую спортивную площадку со скейт-парком построят на набережной реки Туры в Тюмени. Проект профинансируют за счет внебюджетных источников. В настоящее время эти вопросы активно прорабатывают специалисты. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Хочу прояснить ситуацию с демонтажом существующих конструкций: специалисты Тюменьгормоста были вынуждены разобрать их из-за серьезных нарушений требований безопасности", - отметил глава города.

Новая спортивная площадка находится в стадии проектирования. При разработке особое внимание уделят использованию безопасных материалов, созданию зон для спортсменов разного уровня подготовки, соответствию всем необходимым стандартам безопасности.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , набережная Туры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 22.04.2025Тюменским школьникам рассказали о таможенном деле
20:00 22.04.2025В Тюмени прошла всероссийская конференция о трудовом подвиге людей в годы войны
19:46 22.04.2025Программу наставничества для начинающих управленцев запустят в Тюменской области
19:12 22.04.2025Шесть тюменцев стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора