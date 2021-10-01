В Тюмени обсудили вопросы цифровой трансформации региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

49 проектов по дальнейшему внедрению цифровых технологий в шести отраслях реализует до 2024 года Тюменская область в рамках региональной стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. В том числе - в здравоохранении, образовании, социальной сфере, развитии городской среды, на транспорте и в государственном управлении.

Об этом напомнила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на форуме "Инфотех-2021" в Тюмени в ходе панельной дискуссии "Стратегия цифровой трансформации: от стратегических целей к результатам".

"Тюменская область выделила базовый минимум - шесть направлений и включила большое число мероприятий. Нам необходимо сформировать институт, который будет эту стратегию реализовывать. Сейчас мы концентрируемся на том, чтобы эти направления и мероприятия разложить на детальные планы. Эта задача должна быть выполнена к 1 ноября, при этом необходимо увязать стратегию цифровой трансформации со стратегическим документами региона", - пояснила она.

По словам заместителя директора департамента координации программ и проектов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Юрия Зарубина, развитие цифровых технологий позволяет избавиться от волокиты при предоставлении государственных и муниципальных услуг, решать вопросы безопасности, принимать более эффективные управленческие решения.

"Система управления внутри регионов должна трансформироваться. Мы понимаем, что управление должно быть основано на данных. Обладая ими, глава территории может принимать более взвешенные решения с учетом тех или иных аспектов", - сказал он.

Участникам панельной дискуссии рассказали о работе над единой цифровой платформой ГосТех, на которой можно эффективно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы, а также о подготовке специалистов для цифровой трансформации.

Татьяна Ковалева