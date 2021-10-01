Тюменская служба занятости и Работа.ру заключили соглашение

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Договор о сотрудничестве с сервисом Работа.ру, одним из лидеров рынка джоб-бордов, подписал департамент труда и занятости населения Тюменской области в рамках XIV цифрового форума "Инфотех" 13 октября, сообщает ведомство. Регион стал первым в России, заключившим такое соглашение.

"Это позволит нам проводить обширный анализ рынка труда, осуществлять эффективный подбор персонала для работодателей не только из числа граждан, обратившихся в центры занятости, но и со свободного рынка труда", - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

По данным исследования Работа.ру, этой осенью 61 % россиян планируют сменить работу. Учитывая тренды цифровизации и, конечно же, эпидемиологическую обстановку, государству необходимо сотрудничать с онлайн-сервисами, благодаря которым граждане могут не выходя из дома, в несколько кликов, получить необходимую услугу. По итогам 1 полугодия 2021 года, сервис Работа.ру занимает 1 место по скачиваниям среди всех приложений по трудоустройству. Более 250 тыс. вакансий работодатели со всей страны публикуют на сервисе ежемесячно, что позволяет соискателям находить работу быстро и эффективно.

Приложение сервиса Работа.ру поможет найти работу быстрее с помощью удобных фильтров по профессиям, опыту работы, зарплате, отрасли компании и удобного местоположения для соискателя. Также в приложении доступен раздел "Компании", где пользователи могут найти надежных и проверенных работодателей, информацию об их деятельности и список открытых вакансий.

"Каждый день мы помогаем людям и компаниям из всех уголков страны в поиске работы и сотрудников. Именно поэтому для нас очень важно расширять возможности нашего сервиса и делать его более удобным и доступным для всех. Тюменская область — один крупнейших регионов Западной Сибири, и мы очень рады такому значимому сотрудничеству", - директор по региональному развитию сервиса Работа.ру Анна Хвостова.