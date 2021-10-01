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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Региональный центр применения искусственного интеллекта создадут в Тюменской области

Общество, 15:11 13 октября 2021

скриншот "Инфотех-2021" в Youtube | Фото: скриншот "Инфотех-2021" в Youtube

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и автономной некоммерческой организацией содействия развитию цифровой экономики "Лаборатория цифровой трансформации" подписано на форуме "Инфотех" в Тюмени 13 октября.

Подписи под документом поставили директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич и генеральный директор организации Павел Басин.

Стороны будут сотрудничать по вопросам создания и функционирования в Тюменской области регионального центра применения искусственного интеллекта. Его целью станет поддержка общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта; координация и взаимодействие между представителями бизнеса, науки, общественных организаций и органов государственной власти при реализации в регионе проектов в сфере искусственного интеллекта.

Татьяна Ковалева

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# ИНФОТЕХ , искусственный интеллект

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