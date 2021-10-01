Разработки в сфере безопасности заинтересовали губернатора Александра Моора

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на форуме-выставке "Инфотех" отметил направление сферы безопасности.

"Меня прежде всего заинтересовало направление сферы безопасности, мы постепенно внедряем новые решения в рамках системы "Безопасный город", - сказал он.

Перспективными глава региона назвал продукты компании Sitronics - дроны, которые позволяют в режиме онлайн автономно наблюдать и анализировать большую территорию. "Я в этом вижу возможность контролировать лесопожарную обстановку, что может повлиять на оперативное выявление, определение тактики локализации и тушения пожаров", - пояснил губернатор.

Александр Моор выделил проекты школьников, которые, по его мнению, имеют большой потенциал.

XIV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех" проходят в Тюмени 13 и 14 октября. Основными тематическими направлениями форума стали стратегия цифровой трансформации, искусственный интеллект и информационная безопасность.

Татьяна Ковалева