Тюменьстат оценит активность жителей региона в использовании информационных технологий

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Сотрудники Тюменьстата оценят насколько активно граждане используют информационные технологии с помощью выборочного наблюдения, которое проведут в два этапа: с 11 по 17 октября и с 15 по 21 ноября.

Согласно разнарядке Росстата в обследование включены 543 жителя юга Тюменской области, 537 – ХМАО-Югры, 475 – ЯНАО. Всем респондентам от 15 лет.

Для опроса разработана специальная анкета. В частности, интервьюеры спросят: если ли дома компьютер, мобильный телефон, проведен ли интернет. Получают ли респонденты государственные и муниципальные услуги в электронном виде, заказывают ли товары и услуги через Сеть.

Эти данные будут обезличены, результаты используют для оценки госпрограммы "Информационное общество", национальной программы "Цифровая экономика Российской федерации", а также для решения задач в данной сфере.

Как напоминает "Вслух.ру", в Тюмени с 11 октября начнет работу 14-й форум "Инфотех-2021". Здесь будут представлены ИТ-наработки, которые применяют в регионе. Основное направление форума - рассмотрение стратегии цифровой трансформации. На площадках планируют говорить об искусственном интеллекте, информационной безопасности и других актуальных вопросах.