На форуме в Тюмени обсудят стратегию цифровой трансформации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основным направлением Тюменского цифрового форума станет стратегия цифровой трансформации.

На каждой дискуссионной площадке форума, по словам директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич, попытаются увязать стратегии цифровизации российских регионов и федеральных министерств.

"Стратегия цифровой трансформации, - пояснила она на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", - это те документы, которые были в 2021 году приняты во всех субъектах РФ в соответствии с указом президента. Стратегия цифровой трансформации РФ принята и всеми федеральными министерствами".

Так вот стратегия цифровой трансформации субъекта, по словам Марии Рудзевич, должна увязать все эти стратегические задачи ведомств - федеральное видение развития отраслевой цифровизации того или иного ведомства и стратегические цели субъекта, которые исходят из его специфики, его особенностей.

"Безусловно, и до этого существовали стратегические документы, планы развития цифровизации, - подчеркнула директор областного департамента, - но такого единого подхода по всей стране, который очень тщательно методологически поддерживался на федеральном уровне, еще не было".

XIV Тюменский цифровой форум-выставка "Инфотех 2021" состоится13–14 октября 2021 года в тюменском технопарке.

Начиная с 2008 года в Тюменской области ежегодно проводится Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий ИНФОТЕХ. Форум — одна из крупнейших площадок, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого сектора для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней.

Борис Олейник