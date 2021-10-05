На "Инфотехе" в Тюмени представят отечественное оборудование и программное обеспечение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Около 55 стендов будут работать на выставке информационных технологий в рамках Тюменского цифрового форума "Инфотех", который пройдет в областной столице 13 и 14 октября. Об этом сообщила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Запланировано 50-55 стендов, сейчас еще прорабатываются небольшие локации с различными IT-решениями. Будут представлены наши традиционные компании-партнеры и другие участники, - пояснила она. - На выставках сейчас показывают технологические решения, представленные аппаратной частью - это элементы импортозамещающего оборудования, очень востребованная сегодня тематика, когда мы видим компьютеры и серверные мощности российского производства. Подавляющее же большинство стендов представят программное обеспечение для различных отраслей".

Традиционным участником выставки станет компания "Ростелеком". Директор филиала в Тюменской и Курганской областях Владимир Барвинский отметил, что предприятие в том числе расскажет о решениях для сферы ЖКХ.

"Мы представим цифровую трансформацию для предприятий, для защиты персонала, для работы с персоналом, обеспечения его спецодеждой. Также на нашем стенде речь пойдет об инфраструктурных проектах для ЖКХ, будет много объектов, в том числе построенных на новой технологии LTE", - сказал он.

Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех" будут работать в Тюменском технопарке по адресу ул. Республики,142.

Татьяна Ковалева