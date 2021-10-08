В Тюмени презентуют цифровые решения для повышения производительности труда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплекс решений для повышения производительности труда и безопасности рабочих процессов представит "Ростелеком" на выставке "Инфотех-2021" в Тюмени.

На платформе "Цифровой рабочий", сообщает пресс-служба форума, презентуют умные продукты для промышленных предприятий, позволяющие эффективно управлять и контролировать с помощью пула цифровых инструментов.

"Умная каска" позволит предприятию автоматизировать контроль трудовой дисциплины и повысить уровень безопасности рабочих, а "Умный браслет" сообщит о состоянии здоровья сотрудника, а также определит его местонахождение.

"Умный планшет" предназначен для автоматизации деятельности персонала сервисных служб, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт оборудования и объектов.

"Умное программное обеспечение" используют для унификации управления и защиты пользовательских устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков, персональных компьютеров и устройств интернета вещей. Применяется в организациях, которым необходим защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам. Решение обеспечивает снижение расходов на эксплуатацию клиентских устройств и ускорение бизнес-процессов за счет автоматизации жизненных циклов оборудования и используемых приложений.

"Эти цифровые решения, объединенные на платформе "Цифровой рабочий", реализуются специалистами компании "Ростелеком" по принципу одного окна, обеспечивая как инфраструктурой, так и ресурсами для хранения и обработки данных по так называемой сервисной модели", - отмечено в сообщении пресс-службы форума.

XIV Тюменский цифровой форум-выставка "Инфотех-2021" пройдет в Тюмени 13-14 октября. Традиционно в рамках мероприятия презентуются знаковые для региона решения в ИТ-сфере.