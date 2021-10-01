Ольга Ройтблат: учитель должен стать модератором, помогающим осваивать предмет с помощью цифрового медиа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учитель должен изменить свою роль с транслятора и проверяющего знания на роль модератора, который помогает детям с помощью цифрового медиа осваивать содержание предмета.

Такое мнение выразила ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук, профессор Ольга Ройтблат на круглом столе о цифровизации образования, который состоялся в рамках XIV Тюменского цифрового форума.

"У нас по инициативе департамента образования уже почти три года реализуется такая интересная форма, как "Методический абонемент", - сообщила она. - Обучено 154 школы, более шести тысяч педагогов прошли это обучение".

Очень больший плюс и эффект этой формы обучения Ольга Ройтблат видит в том, что это адресная помощь в повышении квалификации не одного или двух учителей, а погружение в тему всего коллектива.

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, по словам ректора, в рамках национального проекта "Образование" сопровождает региональный проект "Современная школа", который реализуется в 21 муниципальном образовании.

"Создано 28 центров образования цифрового и гуманитарного профиля, - рассказала она. - В сельских школах это не только для преподавателей и школьников, но и для всего населения".

Ведется проект по развитию междисциплинарного изучения предметов естественно-научного цикла и технологий "Науколаб". Создано 104 лаборатории в 94 профильных школах. Данный лабораторный комплекс включает в себя более 155 различных приборов, в том числе цифровых.

"Главная цель этих лабораторий – формирование детско-взрослого онлайн- сообщества, ориентированного на привитие обучающимся навыков продуктивного самовыражения, на развитие познавательного интереса, - отметила Ольга Ройтблат. - Эти дети в дальнейшем сотрудничают с нашими вузами по различным направлениям".

Очень важным делом на данном этапе цифровизации образования, отметила Ольга Ройтблат, сделать так, чтобы педагог не отставал от ребенка, а шел хотя бы на два шага впереди.

Круглый стол о цифровизации образования состоялся в рамках XIV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех" 14 октября.

Темы, которые обсуждались на круглом столе, связаны с будущим образования в условиях цифровых трансформаций, самой трансформацией образования. Участники поговорили о том, что есть трансформация образования: это преобразование только лишь образовательного процесса, изменения в управлении или все вместе? И что лежит в основе цифровых преобразований образовательных организаций.

Борис Олейник