Тюменские изобретатели и рационализаторы представили социально полезные разработки гостям "Инфотеха"

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Команда Тюменского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов приняла активное участие в работе выставочной программы форума "Инфотех-2021", который проходил в технопарке 13-14 октября.

Напомним, в мероприятии приняли участие более 2 тыс. гостей, включая онлайн-участников. Среди них - российские и международные эксперты, которые обсудили тренды мировой цифровизации, инновационные решения для государства и бизнеса, вопросы подготовки кадров для IT-сферы и другие актуальные проблемы цифровой экономики.

На стенде тюменского ВОИР и проекта "Социальная технологическая инициатива", который реализуется при поддержке Альянса СО НКО Тюменской области, все гости и участники форума могли узнать о последних достижениях тюменских изобретателей, присоединиться к разработке социальной обучающей игры "Я из будущего", а также ознакомиться с уникальными изобретениями наших земляков, которые вошли в топ-10 инновационных решений, созданных в регионе и прошедших в финальный этап премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 2021 года.

Также в рамках площадки ВОИР была развернута масштабная выставка лучших работ участников международного конкурса #НеМагия, который проводился весной этого года, с целью популяризации достижений современных технологий. Выполненные в разнообразной технике художественные работы рассказывают, как инновации помогают решать социальные проблемы в самых различных сферах жизни, начиная от медицинской помощи гражданам и заканчивая ликвидацией последствий стихийных бедствий. Кроме того, посетители стенда могли на себе прочувствовать образовательный и развлекательный эффект новых технологий с помощью VR-шлема, который позволил окунуться в интерактивное виртуальное пространство и нарисовать 3D-картину. Большой интерес к работе площадки тюменского ВОИР проявили как опытные специалисты в сфере IT-разработок и изобретательства, так и юные участники форума – школьники и студенты,, отмечают в Альянсе СО НКО.

Руководитель тюменского ВОИР Михаил Мельцер оценил работу площадки на форуме, как удачный эксперимент. "Благодаря этому о социальных проектах в сфере инноваций и новых технологий, о самой возможности с помощью технологического прогресса решать общественно значимые проблемы смогли узнать десятки новых людей. а ВОИР приобрел новых друзей и союзников!" - поделился он впечатлениями.