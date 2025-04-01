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Проект из Тюменской области стал победителем федеральной премии "Служение"

Губернатор, 20:44 21 апреля 2025

из Telegram-канала председателя Думы города Тюмени Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала председателя Думы города Тюмени Светланы Ивановой

Победителем II Всероссийской муниципальной премии "Служение" стал проект из Тюменской области. Третье место в номинации "Институт наставничества – для будущего страны" завоевала Елена Андрощук из администрации Тюмени.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Она разработала управленческое решение, которое позволило сплотить коллектив и снизить отток кадров. Елена лично наставляла молодых сотрудников, делилась опытом, поддерживала, показывала, что даже в рутинной работе можно чувствовать смысл и ценность. Поздравляю с заслуженной наградой", - подчеркнул глава региона.

Напомним, премия "Служение" проводится по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее присваивают выдающимся представителям муниципального сообщества.

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# Александр Моор , День местного самоуправления

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