Проект из Тюменской области стал победителем федеральной премии "Служение"
Победителем II Всероссийской муниципальной премии "Служение" стал проект из Тюменской области. Третье место в номинации "Институт наставничества – для будущего страны" завоевала Елена Андрощук из администрации Тюмени.
Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Она разработала управленческое решение, которое позволило сплотить коллектив и снизить отток кадров. Елена лично наставляла молодых сотрудников, делилась опытом, поддерживала, показывала, что даже в рутинной работе можно чувствовать смысл и ценность. Поздравляю с заслуженной наградой", - подчеркнул глава региона.
Напомним, премия "Служение" проводится по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее присваивают выдающимся представителям муниципального сообщества.