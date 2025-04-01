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Тюменские дорожники отремонтируют два километра трассы на Курган по нацпроекту 

Экономика, 12:24 22 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

К фрезерованию двух километров трассы Тюмень – Курган, от обхода Тюмени до ул. Юрия Семовских, приступили рабочие ДРСУ-1 АО "ТОДЭП". Им также предстоит заменить барьерное ограждение.

"По автомобильной дороге Тюмень - Курган произведём работы по расширению существующей проезжей части на метр. Тем самым создадим островок безопасности по оси проезжей части. И установим двустороннее металлическое барьерное ограждение вместо композитных материалов, которое делали федералы", - рассказал главный инженер ДРСУ-1 АО "ТОДЭП" Игорь Тыщенко.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Появление металлического ограждения скажется на снижении ДТП, уверены эксперты. Ранее на этом участке неоднократно фиксировали выезды на встречную полосу движения.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"На трассе за ночь рабочие выпилили около 600 метров дорожного покрытия. Работы будут продолжаться в оперативном режиме. Предусмотрено двухслойное покрытие, выравнивающий и верхний слой. Основная задача – устранить колейность", - отметил заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог управления автомобильных дорог Тюменской области Константин Никитин.

Срок окончания работ по контракту – 15 октября. Но, как заметили дорожники, они справятся раньше.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего три объекта одновременно находится в работе у работников ДРСУ-1. Это капремонт ул. Посадской с созданием разворотной петли с Червишевского тракта на ул. Уездную, ремонт ул. Уездной и трассы Тюмень - Курган.

Два последних объекта реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , ремонт дорог

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