Более 29 тыс. кубометров древесины экспортировали предпринимали Югры в Узбекистан

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 29 тыс. кубометров древесины экспортировали предпринимали Югры в Узбекистан с начала года. Пиломатериалы хвойных пород отправили за рубеж 359 партиями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Нарушений при этом не выявили, но перед отправкой продукцию подвергли процедуре карантинного фитосанитарного обеззараживания.