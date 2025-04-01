  • 22 апреля 202522.04.2025вторник
  • USD80,7597
    EUR93,6714
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер юго-западный

Более 29 тыс. кубометров древесины экспортировали предпринимали Югры в Узбекистан

Экономика, 11:40 22 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 29 тыс. кубометров древесины экспортировали предпринимали Югры в Узбекистан с начала года. Пиломатериалы хвойных пород отправили за рубеж 359 партиями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Нарушений при этом не выявили, но перед отправкой продукцию подвергли процедуре карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россельхознадзор , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 22.04.2025Тюменские дорожники отремонтируют два километра трассы на Курган по нацпроекту 
11:51 22.04.2025В Тюмени расширяют транспортную доступность для жителей микрорайона Комарово
11:40 22.04.2025Более 29 тыс. кубометров древесины экспортировали предпринимали Югры в Узбекистан
10:45 22.04.2025Три новых дома построят в Тюмени по договорам долевого участия

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора