В Сургуте участковый, вызванный на семейный скандал, обнаружил в квартире партию кокаина

| Фото: УМВД России по Югре | Фото: УМВД России по Югре

Москвичку, подозреваемую в хранении крупной партии наркотических средств, задержали в Сургуте, сообщает управление МВД России по Югре.

В полицию обратилась женщина, у которой возник конфликт с сожителем. Прибывший участковый обратил внимание на месте, что она ведет себя неадекватно и путается в показаниях. На полу полицейский обнаружил пакеты и свертки с мефедроном, метадоном, кокаином, а также синтетическое вещество, оказывающее негативное воздействие на центральную нервную систему. Общий вес изъятого превысил 1 кг.

38-летняя подозреваемая является жительницей Москвы, в Сургут приехала в конце августа, чтобы сбыть наркотики через тайники-закладки. Проживала она в съемной квартире, где и хранила запрещенные вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело.