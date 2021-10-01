  • 14 октября 202114.10.2021четверг
  • USD71,8577
    EUR83,0028
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Сургуте участковый, вызванный на семейный скандал, обнаружил в квартире партию кокаина

Происшествия, 12:40 14 октября 2021

УМВД России по Югре | Фото: УМВД России по Югре

Москвичку, подозреваемую в хранении крупной партии наркотических средств, задержали в Сургуте, сообщает управление МВД России по Югре.

В полицию обратилась женщина, у которой возник конфликт с сожителем. Прибывший участковый обратил внимание на месте, что она ведет себя неадекватно и путается в показаниях. На полу полицейский обнаружил пакеты и свертки с мефедроном, метадоном, кокаином, а также синтетическое вещество, оказывающее негативное воздействие на центральную нервную систему. Общий вес изъятого превысил 1 кг.

38-летняя подозреваемая является жительницей Москвы, в Сургут приехала в конце августа, чтобы сбыть наркотики через тайники-закладки. Проживала она в съемной квартире, где и хранила запрещенные вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , Сургут

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:33 14.10.2021Годовалый мальчик пострадал в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени
12:40 14.10.2021В Сургуте участковый, вызванный на семейный скандал, обнаружил в квартире партию кокаина
10:35 14.10.2021Жителя Сладковского района обвиняют в незаконном отстреле косуль
10:19 14.10.2021Дым от горящих в Свердловской области торфяников окутал Тюмень