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Первых пассажиров из Москвы в тобольском аэропорту встретит "Ремезов-экспресс"

Общество, 15:34 14 октября 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Первых пассажиров рейса из Москвы, прибывающих в Тобольск 16 октября, встретит автобус "Ремезов-экспресс", сообщает администрация города.

Автобус будет подъезжать непосредственно к зданию аэровокзала. В маршрут включены остановки рядом с основными гостиницами Тобольска.

Расписание движения планируется регулировать, основываясь на регламенте работы аэропорта. Пока составлено гарантированное расписание на неделю вперед. За это время планируется оценить пассажиропоток и при необходимости скорректировать нюансы вместимости и расписания, "Ремезов-экспресс" на сегодня вмещает 35 человек.

Для пассажиров в пути доступен аудиогид, а сам маршрут проходит по знаковым местам. Это формирует образ привлекательного туристического региона и превращает обычную поездку из аэропорта в первое знакомство с Тобольском.

Этот же автобус будет задействован на маршруте № 5, который создан специально для доставки пассажиров к пригородному поезду "Императорский маршрут".

Расписание доступно на сайтах Тобольского ПАТП и администрации города. Максимальная цена билета - 89 рублей.

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# аэропорт , Тобольск

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