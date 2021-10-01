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Ишимских отцов поздравят на улицах города и онлайн

Общество, 14:51 15 октября 2021

из личного архива Елены Шуваловой | Фото: из личного архива Елены Шуваловой

Библиотекари Ишима и семейные волонтеры поздравят отцов на улицах города, вручат открытки, а гуляющим с ними детям расскажут о важности нового праздника, Дня отца, который в России впервые официально отметят 17 октября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник детской библиотеки Светлана Викулова.

Для создания коллективного поздравления ишимцам предложат сделать снимок с фотозначком "Спасибо, папа!", позже из фотографий смонтируют поздравительный видеоролик. Фото и клипы с хештегами акции выставят в соцсетях на официальных страницах "Библиотеки Ишима".

Горожанам всех возрастов предлагают стать участниками сетевой акции "Отцово древо", где каждый сможет выложить пост об истории своего рода по мужской линии, рассказать про отца, деда или прадеда с фотографиями и короткой историей о каждом из них.

"Акция поможет не только поздравить пап, но и заинтересоваться своей родословной, поговорить с представителями фамилии старшего поколения, лучше узнать семейную историю", - подчеркнула Светлана Викулова.

Два интеллектуальных квиза "Чей же это Папа?" и "Папин день" пройдут онлайн в официальных пабликах ишимских библиотек.

В первом библиотекари предложат отгадать пап, выставив в произвольном порядке отцов и детей из литературных произведений, мультфильмов и кино. Во втором квизе – ответить на вопросы викторины на знание известных всему миру пап, литературных отцов и истории создания праздника День отца.

Инна Кондрашкина

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# библиотеки , День отца , Ишим

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