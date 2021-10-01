Прийти бесплатно в музей вместе с папой приглашают в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова ВКонтакте

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Посетить любую экскурсию бесплатно вместе с папой предлагают специалисты Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова в новый российский праздник День отца 17 октября с 10 до 16 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пиар-менеджер учреждения Юлия Малинина.

В Арт-галерее дети с папами смастерят праздничную открытку на мастер-классе. Оценят красоту художественных выставок с архитектурными пейзажами и из фонда Росизо с шедеврами реализма.

В музее Ершова узнают про неизвестные вехи из жизни великого сказочника и смогут полюбоваться на выставку деревянных наличников.

В музее "Городская управа" юным посетителям и их отцам расскажут про гигантов ледникового периода, живших в далекие времена на земле Ишимской. Осветят славный боевой путь стрелковых дивизий, сформированных в Синицинском бору, и перенесут во времена купеческих лавок и Никольской ярмарки.

Также экскурсанам покажут и новую выставку картин пера Татьяны Манухиной и ее учеников.

Инна Кондрашкина