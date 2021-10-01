В Тюмени на набережной пройдет тренировка ко Дню отца
Спортивная тренировка на открытом воздухе для всех желающих пройдет 17 октября на набережной Туры, под мостом Влюбленных в Тюмени. Начало в 12 часов.
Тренировку проведет руководитель социального проекта "Территория спорта" Григорий Коваленко.
"Тренировку решили провести к новому государственному празднику - Дню отца. Я рад тому, что появился такой праздник. Отцы являются для детей примером во всем, особенно для сыновей, и от того, какой пример отцы покажут сегодня своим детям, будет зависеть их будущее и будущее нашей страны", - рассказал Григорий в интервью корреспонденту "Тюменской линии".
Руководитель спортивного проекта пожелал тюменским отцам больше времени проводить с детьми, заниматься спортом и привлекать их к здоровому образу жизни.
Анжела Лебедева