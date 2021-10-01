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В Тюмени на набережной пройдет тренировка ко Дню отца

Спорт, 19:07 15 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивная тренировка на открытом воздухе для всех желающих пройдет 17 октября на набережной Туры, под мостом Влюбленных в Тюмени. Начало в 12 часов.

Тренировку проведет руководитель социального проекта "Территория спорта" Григорий Коваленко.

"Тренировку решили провести к новому государственному празднику - Дню отца. Я рад тому, что появился такой праздник. Отцы являются для детей примером во всем, особенно для сыновей, и от того, какой пример отцы покажут сегодня своим детям, будет зависеть их будущее и будущее нашей страны", - рассказал Григорий в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Руководитель спортивного проекта пожелал тюменским отцам больше времени проводить с детьми, заниматься спортом и привлекать их к здоровому образу жизни.

Анжела Лебедева

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# День отца , спорт

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