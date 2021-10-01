В Тюмени на набережной пройдет тренировка ко Дню отца

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивная тренировка на открытом воздухе для всех желающих пройдет 17 октября на набережной Туры, под мостом Влюбленных в Тюмени. Начало в 12 часов.

Тренировку проведет руководитель социального проекта "Территория спорта" Григорий Коваленко.

"Тренировку решили провести к новому государственному празднику - Дню отца. Я рад тому, что появился такой праздник. Отцы являются для детей примером во всем, особенно для сыновей, и от того, какой пример отцы покажут сегодня своим детям, будет зависеть их будущее и будущее нашей страны", - рассказал Григорий в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Руководитель спортивного проекта пожелал тюменским отцам больше времени проводить с детьми, заниматься спортом и привлекать их к здоровому образу жизни.

Анжела Лебедева