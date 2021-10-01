Тюменские папы померяются силами в спортивных эстафетах

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Спортивные и творческие конкурсы, а также выставки ждут тюменцев в День отца. Новый семейный праздник в областном центре отметят 17 октября на нескольких площадках, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Самой массовой станет игровая программа "Папа может!". В спортивных испытаниях и семейных эстафетах на свежем воздухе примут участие родители и дети из спортивных школ № 1, центров "Авангард", "Вероника", "Пламя", "Бригантина".

Команды отцов и детей центра "Контакт" и спортшколы "Старт XXI век" сразятся в турнирах по мини-футболу. В спортшколе "НЕГЕ" пройдет турнир по играм-единоборствам. Воспитанники "Водника" и "Туры" выйдут на волейбольную площадку.

На базе спортивной школы № 2 состоится осенний легкоатлетический кросс, а в Городском шахматном кубе пройдут праздничные командные соревнования.

Воспитанники центров "Вероника", "Пламя", "В доме Буркова" и спортшколы № 3 проведут интенсивную "Зарядку с папой" в онлайн-формате. Кроме того, ребята примут участие в записи видеопоздравлений, творческих конкурсах, семейных фотосессиях, совместных мастер-классах и театрализованных поздравлениях.