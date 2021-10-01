На Ямале транспортная прокуратура ведет проверку после столкновения двух теплоходов

| Фото: ural-trans.sledcom.ru | Фото: ural-trans.sledcom.ru

Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности движения после столкновения двух теплоходов в протоке Шамопосл (ближайший населенный пункт п. Лабытнанги) вечером 15 октября, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Теплоход "Туман-1" столкнулся со стоящим возле берега теплоходом "РПБ-302", на котором находились пять членов экипажа. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды, препятствий для движения нет.