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В Тюмени ребенок на самокате попал под машину на зебре

Происшествия, 11:20 25 апреля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Восьмилетнего ребенка на механическом самокате сбил на "зебре" на ул. Митинского, 5 в Тюмени автомобиль "Джили Эмгранд" 24 апреля. За рулем был 51-летний водитель. Мальчик ехал по пешеходному переходу, не спешившись с самоката.

Школьник получил травму, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени за апрель пострадали в авариях пятеро детей на самокатах. Все школьники ехали на самокатах по пешеходным переходам, не спешившись. Два ребенка управляли механическими самокатами, трое детей - электросамокатами.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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