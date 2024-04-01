В Тюмени ребенок на самокате попал под машину на зебре

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Восьмилетнего ребенка на механическом самокате сбил на "зебре" на ул. Митинского, 5 в Тюмени автомобиль "Джили Эмгранд" 24 апреля. За рулем был 51-летний водитель. Мальчик ехал по пешеходному переходу, не спешившись с самоката.

Школьник получил травму, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени за апрель пострадали в авариях пятеро детей на самокатах. Все школьники ехали на самокатах по пешеходным переходам, не спешившись. Два ребенка управляли механическими самокатами, трое детей - электросамокатами.