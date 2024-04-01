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В Успенке подростки на квадроцикле и мопеде ездили без прав

Происшествия, 12:15 25 апреля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Подростков 12 и 14 лет на квадроцикле и мопеде остановили автоинспекторы в селе Успенка Тюменского района 24 апреля. Права управления мототехникой школьники не имеют, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Квадроцикл и мопед принадлежат родителям школьников. Ключи на технику находились в свободном доступе, родители пояснили, что дети взяли их без разрешения.

Информация по фактам управления детьми мототранспортом будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

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# ГИБДД по Тюменской области

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