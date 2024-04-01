Пять человек пострадали в аварии с участием "Скорой помощи" и "КамАЗа"

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Пять человек пострадали в результате ДТП с участием "КамАЗа" и "Скорой помощи" на 318 км трассы Екатеринбург - Тюмень 25 апреля. От удара автомобиль медиков опрокинулся, сообщает региональная ГАИ.

"Предварительно, водитель грузовика, у которого имеются признаки опьянения, нарушил правила перестроения. Медицинская помощь оказана пяти пострадавшим, в том числе водителю "Скорой помощи", трем медицинским работникам и 77-летнему пациенту", - уточнили госавтоинспекторы.

t.me/gibdd72 t.me/gibdd72

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по автодороге не затруднено.

Комментарий с места ДТП начальника отдела Госавтоинспекции "Тюменский" Евгения Хмелева.