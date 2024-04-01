  • 25 апреля 202425.04.2024четверг
  • USD92,5058
    EUR98,9118
  • В Тюмени 3..5 С 1 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Пять человек пострадали в аварии с участием "Скорой помощи" и "КамАЗа"

Происшествия, 18:22 25 апреля 2024

t.me/gibdd72

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием "КамАЗа" и "Скорой помощи" на 318 км трассы Екатеринбург - Тюмень 25 апреля. От удара автомобиль медиков опрокинулся, сообщает региональная ГАИ.

"Предварительно, водитель грузовика, у которого имеются признаки опьянения, нарушил правила перестроения. Медицинская помощь оказана пяти пострадавшим, в том числе водителю "Скорой помощи", трем медицинским работникам и 77-летнему пациенту", - уточнили госавтоинспекторы.

t.me/gibdd72

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по автодороге не затруднено.

Комментарий с места ДТП начальника отдела Госавтоинспекции "Тюменский" Евгения Хмелева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДТП , КамАЗ , скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:22 25.04.2024Пять человек пострадали в аварии с участием "Скорой помощи" и "КамАЗа"
15:45 25.04.2024На трассе Курган – Тюмень столкнулись пассажирский автобус и "Газель"
12:15 25.04.2024В Успенке подростки на квадроцикле и мопеде ездили без прав
11:20 25.04.2024В Тюмени ребенок на самокате попал под машину на зебре