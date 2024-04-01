Пять человек пострадали в аварии с участием "Скорой помощи" и "КамАЗа"
Происшествия, 18:22 25 апреля 2024
t.me/gibdd72
Пять человек пострадали в результате ДТП с участием "КамАЗа" и "Скорой помощи" на 318 км трассы Екатеринбург - Тюмень 25 апреля. От удара автомобиль медиков опрокинулся, сообщает региональная ГАИ.
"Предварительно, водитель грузовика, у которого имеются признаки опьянения, нарушил правила перестроения. Медицинская помощь оказана пяти пострадавшим, в том числе водителю "Скорой помощи", трем медицинским работникам и 77-летнему пациенту", - уточнили госавтоинспекторы.
t.me/gibdd72
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по автодороге не затруднено.
Комментарий с места ДТП начальника отдела Госавтоинспекции "Тюменский" Евгения Хмелева.