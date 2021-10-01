В реабилитационном центре "Родник" установили новое оборудование

Фото: rodnik-72.ru Фото: rodnik-72.ru

Новое оборудование для сенсорной комнаты "Образовательный интерактивный пол" установлено в областном реабилитационном центре "Родник". Оно позволит специалистам внедрять прогрессивные методы работы с детьми, сделает процесс реабилитации увлекательным, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Программное обеспечение комплекса включает более 40 игр и занятий, направленных на развитие творческого мышления и логики, тренировку фантазии и воображения, повышение уровня зрительного внимания и формирование математического представления. Игровые задания подходят как для индивидуальных, так и для групповых занятий, что способствует взаимодействию ребят с различными физическими возможностями.

Сейчас в центре проходят реабилитацию 50 ребят. Благодаря "интерактивному полу" обучающий материал будет даваться легче, а значит, повысится эффективность реабилитации.