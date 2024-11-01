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В Тюменской области могут применить наработки Ямала в здравоохранении

Общество, 22:18 12 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ямальские наработки в здравоохранении могут применять в Тюменской области. Делегация посетила Центр социального обслуживания и окружную больницу Салехарда, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"В Центре оказывается комплексная медицинская помощь на амбулаторном этапе. Медицина и социальные службы работают в тесном взаимодействии. Жители Ямала, особо нуждающиеся в поддержке, получают необходимые реабилитационные услуги. Эта новелла актуальна для всех регионов", - рассказала директор департамента здравоохранения Наталья Логинова.

В окружной многопрофильной больнице с 2018 г. внедряют цифровизацию в практическую работу.

"Контроль за лабораторной системой с применением искусственного интеллекта это точно тот опыт, который будем внедрять у себя. На регулярной основе взаимодействовать с салехардскими коллегами", - подытожила Наталья Логинова.

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# здравоохранение , искусственный интеллект

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