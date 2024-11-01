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Тюменская область в тройке лидеров России по гаражной амнистии

Общество, 19:39 12 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в тройке лидеров России по гаражной амнистии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Телеграм-канале.

"С начала действия гаражной амнистии, с сентября 2021 года, Росреестр зарегистрировал почти 470 тысяч объектов – из них 167 тысяч гаражей и 302 тысячи земельных участков. В тройке лидеров по наибольшему числу зарегистрированных объектов – Омская, Московская и Тюменская области", - привел данные вице-премьер.

В департаменте имущественных отношений тюменской области напомнили, что амнистия распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г. Действовать упрощенный порядок будет по 1 сентября 2026 г.

Подать заявление можно через личный кабинет на Госуслугах, почтовой связью на бумажном носителе, через портал услуг Тюменской области и направив на официальную электронную почту департамента dio@72to.ru, в офисах МФЦ.

Телефон для консультаций (3452) 50-86-12.

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# гаражная амнистия

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