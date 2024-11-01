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Движение по дороге Тюмень – Ханты-Мансийск перекроют на ночь 13 ноября

Общество, 19:48 12 ноября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Движение по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск на участке с 244 км по 253 км перекроют ночью 13 ноября. Ограничение начнет действовать с 01 часа и продлится до 7 часов утра, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Объезд по улицам Тобольска возможен по проспектам Дзираева и Менделеева, улицам Семена Ремезова, Защитинской, Уватскому тракту.

Безопасность движения будут обеспечивать наряды дорожно-патрульной службы.

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# перекрытие улиц

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