Движение по дороге Тюмень – Ханты-Мансийск перекроют на ночь 13 ноября

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Движение по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск на участке с 244 км по 253 км перекроют ночью 13 ноября. Ограничение начнет действовать с 01 часа и продлится до 7 часов утра, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Объезд по улицам Тобольска возможен по проспектам Дзираева и Менделеева, улицам Семена Ремезова, Защитинской, Уватскому тракту.

Безопасность движения будут обеспечивать наряды дорожно-патрульной службы.