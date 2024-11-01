Пожар в хозпостройке ликвидировали в садовом товариществе под Тюменью

| Фото: главное управление МЧС России по Тюменской области | Фото: главное управление МЧС России по Тюменской области

Пожар в хозяйственной постройке ликвидировали в садовом товариществе "Тараскуль" под Тюменью. Площадь возгорания составила 80 кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

Информация о пожаре поступила вечером 12 ноября. На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего дома.

В тушении задействовали подразделения добровольной пожарной команды "Тараскуль", МЧС России и противопожарной службы Тюменской области. Всего четыре единицы техники, девять человек.

Причина происшествия устанавливается.