Пожар в хозпостройке ликвидировали в садовом товариществе под Тюменью
Происшествия, 20:16 12 ноября 2024
| Фото: главное управление МЧС России по Тюменской области
Пожар в хозяйственной постройке ликвидировали в садовом товариществе "Тараскуль" под Тюменью. Площадь возгорания составила 80 кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.
Информация о пожаре поступила вечером 12 ноября. На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего дома.
В тушении задействовали подразделения добровольной пожарной команды "Тараскуль", МЧС России и противопожарной службы Тюменской области. Всего четыре единицы техники, девять человек.
Причина происшествия устанавливается.