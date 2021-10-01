Проект выставочного центра в Тюмени получил три диплома на международном конкурсе

группа Институт архитектуры и дизайна ТИУ ВКонтакте группа Институт архитектуры и дизайна ТИУ ВКонтакте

Работы выпускников направления "Дизайн архитектурной среды" Тюменского индустриального университета отметили на ХХХ Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Лучшими признали проекты регионального выставочного центра в Тюмени, этнографического музея в историческом селе Матмасы и интерьеров комплекса бывших винных складов в Тобольске.

Сразу три диплома на конкурсе-смотре — диплом первой степени, диплом лауреата конкурса и диплом лауреата Союза московских архитекторов — получила выпускная квалификационная работа Екатерины Сенниковой. Она спроектировала регионально-выставочный центр в Тюмени. В нем концепция развития территории города связана с созданием выставочных павильонов по тематическим направлениям, среди которых животноводство, растениеводство, рыбоводство и другие, которые сформировали бы новые общественные пространства и привлекли внимание к каждому району Тюменской области.

Диплом первой степени на конкурсе присудили проекту Анастасии Киселевой "Интерьеры комплекса бывших винных складов в городе Тобольске". Согласно концепции территория винных складов включала бы промышленную выставку об истории винокуренного производства в Тобольске и прогулочное пространство с зонами для ярмарки, фестивалей и праздников.

Награду первой степени получила Полина Литвин с проектом этнографического музея в Матмасах. По мнению выпускницы, создание этнографического музея под открытым небом на территории исторического поселения позволит возродить Матмасы, предотвратить отток населения и восстановить историческую структуру.

Проекты на ХХХ Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству, который прошел в Тамбовском государственном техническом университете, представили более 700 начинающих специалистов из 60 вузов России и восьми стран СНГ.