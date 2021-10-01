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Четверо тюменцев вышли в суперфинал конкурса "Лидеры России"

Общество, 11:26 18 октября 2021

организаторов конкурса "Лидеры России"

Четверо тюменцев прошли в суперфинал конкурса "Лидеры России". Трое выиграли в треке "Бизнес и промышленность" и один - "Государственное управление". Окружной этап проходил в Екатеринбурге 14 - 17 октября, сообщают организаторы.

Юрист ООО "Газпромнефть - Экспертные решения" Эльвира Батурина, узнав итог участия в конкурсе - победа в треке "Государственное управление" - призналась, что чувствует себя по-настоящему счастливым человеком.

организаторов конкурса "Лидеры России"

"Самое ценное, что я получила от этого конкурса – я смогла. Меня восхитило как много талантливых, умных людей. Я хочу сказать спасибо моим родным, постараюсь провести с ними время, потому что они мой ресурс, моя сила, тыл. Благодаря им я расту", - сказала Батурина.

В треке "Бизнес и промышленность" дипломы победителей получили сотрудник ООО "Харампурнефтегаз", Тюмень Александр Мильке, который участвовал в конкурсе вместе с супругой; представитель ООО "ЗапСибНефтехим", Тобольск Евгений Ямщиков и руководитель направления стоимостного инжиниринга "Газпромнефть" Андрей Валицкий, который сказал, что благодаря участию в этом конкурсе, он раскрыл в себе те резервы, потаенные ресурсы и таланты, которые давно не применял в силу разных причин.

"Ты осознаешь, насколько больше и круче можно делать", - отметил Валицкий.

организаторов конкурса "Лидеры России"

Всего 12 жителей УФО стали победителями трека "Бизнес и промышленность" и восемь - "Государственное управление". Победители окружных финалов проходят в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году. Они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов РФ.

организаторов конкурса "Лидеры России" организаторов конкурса "Лидеры России" ﻿

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# Газпромнефть , ЗапСибНефтехим , конкурс , Лидеры России

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