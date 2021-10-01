Второй турнир по дартсу пройдет в Тюмени 28 октября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй турнир по дартсу стартует 28 октября в 19 часов в спортбаре "Хороший гол" в Тюмени, сообщает организатор радиостанция Dipol FM.

Сразиться в меткости приглашают всех любителей игры, для участия нужно предварительно забронировать столик по телефону 8 (3452) 36-06-66.

Напомним, что первый турнир по дартсу от Dipol FM прошел в апреле 2021 года. В нем приняли участие более 30 человек. Победителем стал профессиональный игрок из Тюмени Илья Норкин.