  • 18 октября 202118.10.2021понедельник
  • USD71,2371
    EUR82,7276
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семь политических партий на следующих выборах в Тюменской области не будут собирать подписи в поддержку кандидатов

Политика, 17:30 18 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь политических партий на следующих выборах Тюменской областной думы и представительных органов муниципальных образований региона смогут регистрировать своих кандидатов и списки без сбора подписей.

Тюменская избирательная комиссия утвердила список политических партий, на которые распространяется действие положения Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" на территории Тюменской области, которое позволяет не собирать подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов.

Так, без сбора подписей теперь в выборах муниципального и областного уровня могут выступать региональные отделения следующих политических партий: Всероссийской политической партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия-Патриоты-За правду", "Коммунистическая партия Коммунисты России", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

По результатам выборов депутатов Тюменской областной думы эти партии были допущены к распределению депутатских мандатов или получили не менее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , партии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:30 18.10.2021Семь политических партий на следующих выборах в Тюменской области не будут собирать подписи в поддержку кандидатов
16:50 18.10.2021В Тюменской области формируется новая избирательная комиссия
20:42 16.10.2021Фестиваль "комикVдеревне" пройдет в тюменском Космосе
17:34 15.10.2021Тюменская область получит дополнительно более 106 млн рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет