Семь политических партий на следующих выборах в Тюменской области не будут собирать подписи в поддержку кандидатов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь политических партий на следующих выборах Тюменской областной думы и представительных органов муниципальных образований региона смогут регистрировать своих кандидатов и списки без сбора подписей.

Тюменская избирательная комиссия утвердила список политических партий, на которые распространяется действие положения Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" на территории Тюменской области, которое позволяет не собирать подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов.

Так, без сбора подписей теперь в выборах муниципального и областного уровня могут выступать региональные отделения следующих политических партий: Всероссийской политической партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия-Патриоты-За правду", "Коммунистическая партия Коммунисты России", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

По результатам выборов депутатов Тюменской областной думы эти партии были допущены к распределению депутатских мандатов или получили не менее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу.