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Лекция о малых издательствах пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени

Общество, 09:16 19 октября 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

О жизни малых издательств, их экономической модели расскажут тюменцам на лекции основатели HylePress Дмитрий Вяткин и Яна Цырлина из Перми 21 октября в мультицентре "Контора пароходства". Начало — в 19 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Слушатели узнают о подходах к формированию издательского портфеля и отношениях с различными сообществами и средами.

Лекция редактора платформы "Сигма" Константина Корягина, которая должна была начаться 21 октября в 18 часов 30 минут, отменена.

Встреча организована в рамках серии встреч про искусство "АртСфера". Темой 2021 года стали объединения и сообщества.

Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

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# издательство , искусство , лекции

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