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Налоговики изучают возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым

Экономика, 17:30 19 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым, для этого был проведен опрос, сообщает радио Sputnik.

Специалисты интересовались: оставляют клиенты чаевые, хотят ли самозанятые, чтобы клиенты могли переводить чаевые в электронной форме, и не хотят ли они, чтобы приложение "Мой налог" имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме.

Как сообщил в интервью радио Sputnik доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, приложение "Мой налог" заменяет самозанятым кассу и отчетность. С его помощью можно сформировать чек, проверить начисления налогов и узнать о сроках уплаты. ФНС уточняет, что сейчас согласно позиции Минфина чаевые не облагаются налогом.

"В ФНС рассказали, что пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых, - отметил Константин Ордов, - также самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении "Мой налог".

Чаевые, говорится в опросе ФНС, - это перевод небольшой суммы денег со стороны клиента, который хочет дополнительно к оплате товара и услуги отблагодарить продавца за высокое качество или уровень обслуживания. Служба подчеркнула, что согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом. 18 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года менять налогообложение физлиц не планируется.

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# налоговая инспекция , самозанятые

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