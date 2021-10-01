В Тюменской области открыли елку самозанятых

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Елку самозанятых открыли в Тюмени в Конторе пароходства 21 октября. Игрушками для нее стали оригами - ракета. Над созданием трудились участники клуба и организаторы проекта Самозанятые 72 - это региональные департамент труда и занятости, инвестиционной политики и поддержки предпринимательства, Инвестиционное агентство и отделение "Опоры России".

Елка в октябре - способ напомнить самозанятыми о приближающемся празднике и чудесах, которые он несет. Ракета - символ успешного старта их дела. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал исполнительный директор ТРО "Опора России", старший преподаватель прикладной базовой кафедры предпринимательства ТюмГУ Наиль Хакимов.

"Сегодня третья встреча клуба самозанятых. Мы планируем их проводить каждые две недели. В связи со сложной эпидобстановкой, возможно, они будут проходить в формате онлайн. Мы хотим, чтобы самозанятые знали – у них есть возможность получить обратную связь от сообщества, которое сейчас формируется в Тюменской области", - говорит Наиль.

С начала 2021 года в регионе реализуется системных подход по поддержке и развитию данного сектора экономики, включенного в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На 21 октября в Тюменской области зарегистрировано 38 тыс. самозанятых граждан, которые работают в различных направлениях.

"Самозанятым нельзя иметь сотрудников, есть мнение, что они одиночки, у них нет команды, мы даем им возможность социализироваться: общаться, находить себе подобных, обмениваться знаниями и связями. Кроме формальных обучений, информации о микрозаймах, мерах господдержки, мы даем им неформальную поддержку – человеческое общение", - отмечает Наиль Хакимов.

"Клуб самозанятых граждан" — единственное в Тюменской области сообщество самозанятых со своим чатом, где состоят 670 человек; маркетом для презентации товаров и услуг; очными встречами и бесплатными образовательными программами.

По словам вице-президента ТРО "Опора России" Эдуарда Омарова, для каждого слоя предпринимательства нужна своя экосистема: "Для самозанятых это возможность социализироваться, а потом интегрироваться в общую среду предпринимателей. Мы в Тюмени создали самую эффективную экосистему, в которой все предприниматели могут находить лучшие для них инструменты развития".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

На третьей встрече клуба прошли мастер-классы, нетворкинг, обмен визитками и консультации по разным вопросам. Работала ярмарка продукции от десятка предпринимателей и самозанятых Тюмени.

Анжела Лебедева