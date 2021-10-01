Самозанятым Тюменской области доступны переводы через систему быстрых платежей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принимать оплату за свои товары и услуги через систему быстрых платежей граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, смогут с 1 октября.

Как сообщает пресс-служба Банка России, самозанятым доступны все сценарии приема платежей (по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке), а также возврат средств при необходимости.

Предпринимателю не потребуется приобретать специальное оборудование, чтобы настроить у себя такой способ получения оплаты за товары и услуги, необходимо обратиться в банк. Актуальный список банков, предоставляющих сервис С2В, можно посмотреть здесь.

"Эта новация позволит самозанятым предоставить клиентам удобный и современный канал оплаты и существенно сэкономить на приеме безналичных инструментов. Для них будет действовать льготный тариф — банковская комиссия не должна превышать 0,4 процента от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей", — отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.