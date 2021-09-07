В Тюменской области готовят две выплаты для начинающих самозанятых

Фото предоставлено организаторами пресс-конференции Фото предоставлено организаторами пресс-конференции

В Тюменской области безработные граждане при переходе в режим самозанятости смогут претендовать на единовременные выплаты. Какие меры финансовой поддержки будут разработаны для них в ближайшие два года, рассказал на пресс-конференции директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Сейчас в регионе безработные граждане, зарегистрированные в центре занятости, при открытии собственного дела могут получить единовременную выплату в размере до 192 тыс. рублей. Это касается тех, кто регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, открывает юридическое лицо или крестьянско-фермерское хозяйство.

"Мы готовим изменения в региональную нормативно-правовую базу, чтобы распространить эту меру поддержки в том числе и на граждан, регистрирующихся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход", — говорит Александр Сидоров.

На стадии разработки находится и еще одна единовременная выплата для безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости и переходящих в режим самозанятости. Размер выплаты, оформляемой в упрощенном порядке, предположительно, составит 15 тысяч рублей, сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Влада Нерадовская