74 тюменца прошли обучение в Школе самозанятости

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74 человека стали слушателями Школы самозанятости, которая была организована на базе кафедры предпринимательства ТюмГУ.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" председатель комитета по развитию института самозанятых ТРО "Опора России" Олеся Тихомирова, в пилотном проекте приняли участие зарегистрированные самозанятые, те, кто только планируют ими стать, студенты ТюмГУ и ТИУ, которые интересуются данной темой.

Экспертами школы стали представители тюменской "Опоры России", Центра занятости населения, Инвестиционного агентства Тюменской области. Перед учениками школы также выступили специалисты в области налогов, юридической защиты, безопасности бизнеса и психологии.

Программа школы самозанятости состояла из трех модулей.

Как заметила Олеся Тихомирова, ученики активно обсуждали полученную информацию в организованном чате, который по окончании школы переименовали в "Самозанятость TMN" - сообщество самозанятых. Сюда эксперты продолжать выкладывать полезную информацию.

"Школа самозанятости - это пилотный проект тюменской "Опоры России" и ТюмГУ. Хотелось бы, чтобы он имел продолжение. Мы над этим работаем. В планах есть организация тематических площадок на крупных форумах для предпринимателей, которые пройдут в Тюмени", - говорит председатель комитета по развитию института самозанятых ТРО "Опора России" Олеся Тихомирова.

Самозанятые есть в разных сферах и им необходимо общаться, узнавать о нововведениях, быть в курсе экономической жизни региона, добавила она.

Анжела Лебедева