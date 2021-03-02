В Тюменской области откроют коворкинг для самозанятых

asi.ru/ asi.ru/

Первое в Тюменской области коворкинг-пространство для самозанятых "ДОМуЛЕСА" планирует открыть предприниматель с. Луговое Тюменского района Константин Чирков. Финансовую поддержку на развитие проекта он получил из средств Фонда микрофинансирования Тюменской области, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Микрозайм в размере 450 тыс. рублей под 4,25% годовых предоставлен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной и предпринимательской инициативы". На эти деньги Константин Чирков достроит на своем участке дом, который будет сдавать для самозанятых репетиторов, тренеров, которые хотят вести кружки и занятия для детей и их родителей.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Напомним, заявку на получение льготного микрозайма самозанятые могут подать уже в день регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

"Для поддержки самозанятых Фонд микрофинансирования Тюменской области разработал и утвердил целевую программу "Микрозаймы для Самозанятых" под 4,25 процентов годовых с залогом, и под 6,37 процентов без залога. При этом никаких требований к сроку ведения деятельности не предусмотрено. Микрозайм предоставляется на любые цели предпринимательской деятельности, кроме погашения кредитов и займов", – говорит заместитель директора фонда микрофинансирования Тюменской области Софья Конькова.