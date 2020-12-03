  • 3 декабря 20203.12.2020четверг
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев ждут на I Всероссийский форум для самозанятых

Экономика, 08:45 03 декабря 2020

asi.ru | Фото: asi.ru

Первый всероссийский форум для самозанятых граждан пройдет 4 декабря, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Форум соберет представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов в области бизнеса, налогов, юриспруденции, которые помогут участникам разобраться в правовых и финансовых аспектах нового налогового статуса.

Мероприятие пройдет одновременно на двух виртуальных сценах. На первой участникам расскажут об основах самозанятости: как зарегистрироваться, какими налогами самозанятые облагаются, какой правовой статус имеют, на какие преимущества и меры поддержки могут рассчитывать. Отдельно будут представлены лучшие практики регионов, успешно работающих с самозанятыми. Своим личным опытом поделятся самозанятые, задействованные в сфере индустрии красоты, кулинарии, представители творческих профессий, хендмейд-мастера и фрилансеры.

На второй сцене спикеры расскажут о бизнес-инструментах: как превратить свое дело в работающий бизнес, какие новые возможности предусмотрены для самозанятых, как упаковать свою идею, как использовать PR и digital-сервисы.

Участие в форуме бесплатное, необходима регистрация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# самозанятость

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 03.12.2020Владимир Чейметов: экспорт сельхозпродукции имеет положительную динамику
10:00 03.12.2020Сбер представил Стратегию развития до 2023 года
09:51 03.12.2020Тюменская область сумела нарастить экспортный потенциал в 2020 году
08:45 03.12.2020Тюменцев ждут на I Всероссийский форум для самозанятых