Проект "Начни свое дело. Самозанятые" стартовал в Тюменской области

Инвестиционное агентство Инвестиционное агентство

Проект "Начни свое дело. Самозанятые" стартовал в Тюменской области. Это бесплатный видеокурс для желающих открыть свое дело, узнать больше о самозанятости, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

"Для работы самозанятых созданы благоприятные условия, и мы видим, что в Тюменской области специальный налоговый режим пользуется популярностью: с начала 2020 года зарегистрировано 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Мы считаем самозанятых полноценными предпринимателями и готовы оказывать им всестороннюю поддержку. Уверен, что запущенный нашим Фондом проект для многих жителей области станет полезным и они смогут быть успешными в своем деле", - говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

Инвестиционное агентство Инвестиционное агентство

Наибольшее число самозанятых Тюменской области зарегистрировано в сферах красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозок, сдаче квартир в аренду, маркетинге и рекламе, репетиторстве, консультировании, в сфере создания изделий ручной работы.

Добавим, что проект запущен в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и создан при содействии регионального центра "Мой бизнес".

Самозанятые граждане наравне с представителями малого и среднего бизнеса могут воспользоваться целой линейкой мер господдержки. Например, обратиться в центр "Мой бизнес" и получить бесплатную консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, по юридическим или бухгалтерским вопросам. Адрес: Тюмень, ул. Республики, 142 (Западно-Сибирский инновационный центр); телефон: 8 (3452) 53-40-00 доб. 1093, сообщение можно направить по ссылке.