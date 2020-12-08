14 тысяч самозанятых зарегистрировано в Тюменской области в 2020 году

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

14 тыс. жителей Тюменской области стали самозанятыми в 2020 году и перешли на применение налога на профессиональный доход, сообщает региональное инвестагентство.

В регионе созданы инструменты поддержки и развития самозанятых. Центр "Мой бизнес" запустил видеокурс "Начни свое дело. Самозанятые" - 25 бесплатных видеоуроков по старту бизнеса и началу своего дела. Участие в проекте бесплатно.

Развиваются и финансовые инструменты развития. Программа "Гарантийный фонд" доступна самозанятым - физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход" по их обязательствам перед банками, микрофинансовые организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе.

"На сегодняшний день это 12 банков и микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Тюменской области, - говорит руководитель гарантийного фонда Алексей Мартын, – это отличный инструмент для привлечения заемных банковских средств, для развития своего дела".

Подробности о программе "Гарантийный фонд" по ссылке или по тел.: +7 (3452) 50-77-23.