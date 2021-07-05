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Тюменские единороссы намерены поддержать самозанятых

Политика, 17:52 05 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фракция "Единой России" Тюменской областной думы инициировала проект федерального закона "О внесении изменения в статью 19 федерального закона "О защите конкуренции". Проект подготовлен в рамках темы развития мер поддержки малого и среднего бизнеса, затронутой в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

По словам первого заместителя председателя Тюменской облдумы, руководителя фракции Андрея Артюхова, цель законопроекта - расширить перечень мер поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых. Предлагаемые поправки в федеральный закон направлены на предоставление самозанятым упрощенного порядка получения государственного или муниципального имущества без торгов и аукционов.

"Упрощение порядка оказания государственной поддержки будет реально способствовать дальнейшему развитию предпринимательства и увеличению числа самозанятых", - отметил Андрей Артюхов.

На 1 июня 2021 года количество жителей Тюменской области, на которых будет распространяться эта норма, составляет более 27 тыс. человек.

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# самозанятость , ТРО партии Единая Россия

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